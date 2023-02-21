«Взрывной подарок»: соседка пострадавшей в Троицке девушки рассказала о случившемся

С помощью взрывного устройства молодой человек решил отомстить девушке из-за того, что она не отвечала ему взаимностью.

Тюремный срок грозит отправителю посылки, содержимое которой сегодня едва не убило юную жительницу Новой Москвы. Обиженный ухажер, не встретивший взаимности, решил отомстить девушке. Несколько лет думал, как это сделать. И вот наконец определился: смастерил бомбу и замаскировал под подарок. Что было потом — узнал корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов, побывавший на месте взрыва.

«Коробка, в котором находилось взрывное устройство, лежала вот на этой лавочке возле подъезда. К ней была прикреплена именная открытка. Пострадавшая взяла свой, как ей тогда казалось подарок, зашла в подъезд и сразу же решила проверить, что лежит внутри. Когда она открыла коробку, взрывное устройство сдетонировало. Девушка получила ожоги лица и рук, в подъезде начался пожар», — рассказал корреспондент.

На полу лежат использованные огнетушители и обугленные куски пенопласта.

«Я подумала, что крыша упала в соседнем подъезде. Мы спросили, нужна ли помощь, они говорят — нет. Они потушили», — рассказала соседка пострадавшей.

Взрывное устройство, аккуратно упакованное в подарочную коробку было адресовано 22-летней Алине Левченковой. Злоумышленник собрал его из газового баллончика и бутылки с розжигом для углей, которая в итоге не воспламенилась. Появились подозрения, что таким способом девушке решил отомстить бывший ухажер, которому она не отвечала взаимностью.

«У нее не было парня никакого. Ни бывшего, никакого», — сказала мать девушки.

«У нее не было парня, был один знакомый неадекватный. Но я не знаю ничего, честно», — добавила сестра пострадавшей.

На этой фотографии тот самый «знакомый» — 26-летний Никита Селюнин. Он жил по соседству и, по нашим данным, долго оказывал Алине знаки внимания. Когда понял, что взаимности не добьется — отношения между ними испортились. Говорить о случившемся пострадавшая сейчас не захотела.

Следователи сразу же после допроса пострадавшей отправились к Никите. По нашим данным, на пороге их встретил отец воздыхателя. Рассказал, что сына нет дома, а сам тем временем — предупредил, что его ищут. Парень был задержан на выход с одной из станций метро. Теперь задержанный рискует надолго отправиться за решетку.