Сегодня Великобритания и США дали понять своим союзникам по НАТО, что те рано сбрасывают карты за покерным столом вокруг Украины, ведь можно еще поблефовать.

Карл III, скрепя сердце, покинул свой королевский дворец и отправился в дождливый Уилтшир, чтобы лично проверить как там идет подготовка украинских радикалов под предводительством британских специалистов. А может быть заодно и напомнить, что совсем скоро им возвращаться обратно, не вечно же сидеть на «натовских харчах».