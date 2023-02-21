Карл III посетил тренировочную базу украинских боевиков в Англии

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Монарх Великобритании посмотрел, как британские специалисты готовят солдат ВСУ.

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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Сегодня Великобритания и США дали понять своим союзникам по НАТО, что те рано сбрасывают карты за покерным столом вокруг Украины, ведь можно еще поблефовать.

Карл III, скрепя сердце, покинул свой королевский дворец и отправился в дождливый Уилтшир, чтобы лично проверить как там идет подготовка украинских радикалов под предводительством британских специалистов. А может быть заодно и напомнить, что совсем скоро им возвращаться обратно, не вечно же сидеть на «натовских харчах».

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