У Романа Костомарова произошел инсульт на фоне сепсиса

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 682

Фигурист всю ночь провел в реанимации, его состояние остается крайне тяжелым.

У Романа Костомарова произошел инсульт на фоне сепсиса

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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У российского фигуриста Романа Костомарова произошел инсульт на фоне сепсиса. Как стало известно 5-tv.ru, спортсмен всю ночь провел в реанимации, где ему очищали кровь при помощи плазмафереза. Кроме того, у Костомарова закупорились сосуды в мозге.

«Внутрибольничная инфекция могла усугубить состояние Костомарова. Проблема в обработке помещений и вентиляции, а также синегнойная палочка», — рассказал источник.

Кроме того, Костомарову диагностировали вторичный менингит, который развился как осложнение от другой болезни.

Вчера появилась информация о том, что фигурист практически не может дышать без ИВЛ. После компьютерной томографии медики не обнаружили в голове Костомарова сильного отека.

Осложнения, по предположению врачей, возникли из-за перенесенного стресса. Ранее Костомарова вводили в медикаментозный сон.

В больнице фигурист находится с 10 января. Сначала ему диагностировали обычную пневмонию, но болезнь начала стремительно развиваться. Из-за начавшегося некроза спортсмену ампутировали стопу и обе кисти рук. Врачи делают все возможное и невозможное, чтобы спасти жизнь олимпийскому чемпиону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем отек мозга может быть опасен для Костомарова.

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