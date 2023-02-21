«Заманиваем»: Хабенский раскрыл секрет тайного сотрудничества с блогерами

Актер, режиссер и худрук одного из ведущих театров страны идет в ногу со временем. Но не для хайпа и цитируемости.

В МХТ имени Чехова театральное искусство популяризируют при помощи блогеров. И этот способ действительно помогает заманивать зрителя. Об этом рассказал худрук культурного учреждения Константин Хабенский.

Он пояснил, что во время постановок в театре присутствуют блогеры, которые транслируют происходящее на сцене в прямом эфире для своих подписчиков. Доверяет МХТ такую задачу не людям с улицы, а настоящим профессионалам, владеющим всеми инструментами продвижения контента.

«Нам нужен новый зритель, нам нужны новые ракурсы и у нас есть ребята, которые занимаются эти направлением. Они прямо во время спектакля сидят в трюмах, гаджетах, транслирует спектакль. То есть, мы таким образом чуть-чуть подманиваем зрителя, который, может быть, не так скоро еще придет в театр, а сейчас он, может быть, поторопится и скажет: «О-о-о, это интересно!» — пояснил актер и режиссер во время пресс-конференции, посвященной 125-летию театра.

При этом, отметил Хабенский, как худрук он не гонится за модой. Задача здесь другая, более глубокая, интересная и важная.

«Не скажу, что я гонюсь за модой, я, скорее всего, с разных ракурсов предлагаю посмотреть на пространство художественное, которое называется «театр“», — добавил артист.

А вот на иные, более смелые эксперименты с участием блогеров, МХТ не решается. На одну из главных сцен страны выходят только профессионалы. Коллаборации подобного рода — это, скорее, больше про МХАТ имени Горького. Там, к примеру, на сцену уже выходила выпускница «Дома-2» Ольга Бузова, правда, эффект оказался сомнительным и недолгим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему актер Константин Хабенский стал редко появляться на экранах.