Патрушев и Ван И проводят встречу в Москве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 47

В Москве прошла встреча секретаря Совбеза Патрушева и члена Политбюро ЦК КПК Ван И

Патрушев и Ван И проводят встречу в Москве

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Глава китайской дипломатии прибыл в Россию в рамках европейского турне. Предполагается, что он привез план Пекина по урегулированию украинского конфликта.

В Москве проходит встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

До этого было объявлено, что Ван И прибывает в Россию в рамках европейского турне, которое началось 14 февраля. Визит в Москву станет заключительным в поездке китайского дипломата.

Известно, что на 22 февраля у Ван И запланирована встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В Кремле не исключили, что политика из КНР примет и президент России Владимир Путин.

Перед приездом в Россию высокопоставленный представитель КНР посетил Францию, Италию и Германию, выступив на Мюнхенской конференции по безопасности. Предполагается, что в Москве Ван И может раскрыть план Пекина по урегулированию украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене Ван И заявил о недопустимости давления и угроз со стороны Вашингтона в адрес российско-китайских отношений.

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