Джуд Лоу подтвердил рождение шестого ребенка

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Анастасия Шадская
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Малыш актера появился на свет во время карантина.

Фото, видео: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

Актер Джуд Лоу неожиданно для всех объявил о появлении у него шестого ребенка. Это произошло во время дистанционного интервью у Джимми Фэллона. Актер рассказывал, как проводил время в период самоизоляции, хвалил свой сад и внезапно выдал «бомбу».

«И, кстати, еще у меня родился ребенок», — небрежно заявил он, посвятив перед этим несколько минут разговору о своем саде. Пол и имя малыша он не назвал.

Фэллон не растерялся и сразу поздравил именитого британца с очередным прибавлением в семействе. Хотя для Лоу ребенок стал шестым, его жена Филиппа Коэн рожала впервые. Актер рассказал, что пандемия подарила ему удивительный опыт — они проводили с женой много времени вместе и открывали друг друга заново.

«Мы могли „вить гнездо“, наслаждаться временем вместе. Это было необычно, но мило», — поделился 47-летний Лоу.

Актер уже носит бороду для своей роли в продолжении «Фантастических тварей». Из-за коронавируса начало съемок уже несколько раз переносили.

Джуд Лоу женился на Филиппе Коэн в 2019 году. Ранее он был женат лишь один раз — на актрисе Сэди Фрост. Та подарила ему троих детей — Рафферти, Айрис и Руди. Также у него есть дочери София от новозеландской модели Саманты Берк и Ада от певицы Кэтрин Хардинг. Именно после рождения последней он сошелся с будущей второй супругой.

Ранее 5-tv.ru писал о возможном рождении шестого ребенка Джуда Лоу. Тогда его жену заметили в Лондоне без живота, но подтверждения от пары так и не последовало.

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