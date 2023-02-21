Ван И посмеялся в лицо Боррелю, задав один вопрос о поставках оружия Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 187

Боррель: Ван И спросил ЕС, почему нельзя вооружать Россию, а Украины это не касается

Ван И посмеялся в лицо Боррелю, задав один вопрос о поставках оружия Украине

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Китайский дипломат уже прибыл с визитом в Москву, где 22 февраля встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И спрашивал руководителя дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, почему Китай не должен поставлять оружие России, если ЕС снабжает им Украину. Об этом рассказал сам Боррель в ходе пресс-конференции.

«Он (Ван И — Прим. ред.) спросил: „Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даешь оружие Украине?“ Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несет нам конфликт на Украине», — заявил глава евродипломатии.

По словам Борреля, китайский дипломат заверил его, что Пекин не даст оружия стране, которая находится в противостоянии с другим государством.

«Он сказал, что они не дают России оружия и не дадут. Это то, что он мне сказал, подчеркивая, что таков принцип внешней политики Китая», — сказал европолитик.

Сейчас Ван И находится с визитом в Москве, куда он приехал в финале своего европейского турне. В российской столице дипломат уже встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, а на 22 февраля у него намечена встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Кремле не исключили, что высокопоставленного представителя КНР примет и президент России Владимир Путин.

По мнению политолога Антона Бредихина, Ван И привез в Москву «очень ценный документ», касающийся перспектив сотрудничества двух стран. Эксперт считает, что речь идет о построении военно-политической линии взаимодействия Китая и России в глобальном пространстве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что что будет включать в себя мирный план Китая по Украине.

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🧙‍♀ Гороскоп на 21 февраля для всех знаков зодиака

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