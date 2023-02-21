«Тут родился, тут и лягу»: SHAMAN заявил о готовности жить и работать только в РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30

SHAMAN заявил, что готов жить и работать только в России

«Тут родился, тут и лягу»: SHAMAN заявил о готовности жить и работать только в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Тема:
Спецоперация

Певец Ярослав Дронов высказался и о коллегах, уехавших за границу после начала спецоперации.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что не представляет свою жизнь и творчество за пределами России.

«А где еще мне жить и работать? Только в России. С ней связана моя судьба, о ней мои мысли, здесь мое будущее, она вдохновляет меня на творчество. Я часть этой страны. Тут родился, тут вырос, тут я и лягу», — заявил артист в комментарии ТАСС.

При этом коллег, которые покинули Россию после начала спецоперации по защите Донбасса, SHAMAN не осуждает. Он заявил, что это был их выбор.

«Они сделали свой выбор, а я сделал свой, потому что я — русский», — подчеркнул певец.

На днях артист побывал с благотворительными концертами в Херсонской области, чтобы поддержать военных и местных жителей. Певец выступил в освобожденном от украинских националистов Мариуполе, а также в Луганске. Зрители горячо приветствовали знаменитого исполнителя и долго не хотели отпускать со сцены.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев назвал гимном СВО песню «Встанем» певца Ярослава Дронова.

Тема:
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