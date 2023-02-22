Свадьбы не будет: Аврил Лавин расторгла помолвку с певцом Мод Сан

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 21

Аврил Лавин расторгла помолвку с певцом Мод Сан и ушла от него

Свадьбы не будет: Аврил Лавин расторгла помолвку с певцом Мод Сан

Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

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Представители певицы уже сообщили прессе о ее решении, вот только для несостоявшегося жениха оно оказалось сюрпризом.

Музыканты Аврил Лавин и Мод Сан (Mod Sun, настоящее имя Дерек Райан Смит. — Прим. ред.) расстались, помолвка расторгнута. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на заявление официального представителя канадской певицы.

Как оказалось, жениха о важном моменте личной жизни она даже не предупредила. Его менеджеры отметили, что еще на днях он уехал на гастроли, уверенный в скорой свадьбе.

«Они были вместе и помолвлены три дня назад, когда он уехал в тур. Так что если что-то изменилось — это для него новость», — цитирует представителей артиста TMZ.

В материале отмечается, что в последние месяцы у звездной пары было не все гладко. Из-за разногласий музыканты несколько раз расставались, потом мирились, но в итоге проблемы все же привели к окончательному разрыву отношений.

По данным издания, не измена стала причиной расставания, хотя недавно Аврил Лавин и была замечена в компании рэпера Tyga (Настоящее имя Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон. — Прим. ред.) в ресторане в Малибу, штат Калифорния. На фотографиях папарацци певица была запечатлена в объятиях рэпера Tyga. При этом подтверждений, что возможно новый роман разрушил помолвку, тем не менее, нет.

Аврил Лавин и Мод Сан обручились в Париже в апреле 2022 года, до этого артисты встречались более года.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему фанаты Аврил Лавин подозревают ее в обмане. Публика полагает, что вместо певицы на сцену и красные дорожки выходит ее двойник.

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