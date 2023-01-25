Аврил Лавин умерла и ее заменили на двойника? Почему кумир нулевых не стареет

Папарацци слили в сеть фото 39-летней знаменитости и пробудили очередную волну слухов из-за ее внешности — певица только молодеет с каждым годом. Может быть, это вовсе не она?

Пик славы канадской певицы Аврил Лавин пришелся на нулевые, но с тех пор она нисколько не изменилась. Моложавость 39-летней знаменитости породила теорию заговора, которую в очередной раз поддержали папарацци. Артистку сфотографировали возле машины — на снимках она выглядит как та самая девушка в рваных колготках и с гитарой на перевес, исполняющая Sk8er Boi.

На кадрах, попавших в сеть и опубликованных изданием StarHit, Аврил Лавин предстала перед публикой практически без макияжа, волшебства фоторедакторов и фильтров соцсетей. Поклонники шутят, что став известной, певица остановила процесс старения. Журналистка Ксения Собчак как-то назвала ее Дорианом Греем современности. И дело не только во внешности: Лавин удается активно продвигать свое творчество и оставаться популярной в современных реалиях.

Теория заговора, окутывающая жизнь Аврил Лавин, что она на самом деле умерла или даже покончила с собой в 2004 году. Фанаты посчитали родинки на теле кумира, форму губ и ногтей, прослушали старые и новые записи, изучили тембр голоса и движения и пришли к выводу: продюсеры певицы не захотели терять заработок и после ее смерти выпустили на сцену двойника. Актрису, притворяющуюся Лавин, якобы зовут Мелисса Ванделла. И она, по слухам, заменяла селебрити даже при жизни, когда та болела, например.

«Да, я слышала что-то подобное. Некоторые думают, что я ненастоящая, хотя это так странно, правда? Интересно, почему они так думают?» — смеясь, прокомментировала сплетни артистка в одном из интервью.

Аврил Лавин — не единственная суперзвезда, которой приписывают клонов. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как у мировых знаменитостей появляются двойники и почему поклонники так упорно верят в подмену.