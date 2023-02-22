Четыре человека пострадали при пожаре в жилой многоэтажке в Петербурге
Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Пожар произошел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, четырех жильцов с ожогами и отравлением угарным газом отвезли в больницу.
Огонь охватил трехкомнатную квартиру жилого дома. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Потушить возгорание пожарным удалось за 40 минут.
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