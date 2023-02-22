Четыре человека пострадали при пожаре в жилой многоэтажке в Петербурге

Пожар произошел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, четырех жильцов с ожогами и отравлением угарным газом отвезли в больницу.

Огонь охватил трехкомнатную квартиру жилого дома. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Потушить возгорание пожарным удалось за 40 минут.