Число погибших при пожаре в отеле «МКМ» в Москве увеличилось до семи человек

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 35

Одна из пострадавших во время возгорания скончалась в больнице.

Число погибших при пожаре в отеле «МКМ» в Москве увеличилось до семи человек

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

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Число погибших при пожаре в отеле «МКМ» в Москве увеличилось до семи человек. Как стало известно 5-tv.ru, скончалась одна из госпитализированных женщин. На данный момент насчитывается 11 пострадавших.

Пожар в отеле на Международной улице произошел вечером 21 февраля. По информации 5-tv.ru, он вспыхнул на пятом этаже 16-этажного здания. По словам местных жителей, отель «МКМ» занимает первые четыре этажа, а выше — квартиры из бывшего общежития.

Очевидцы считают, что причиной возгорания мог стать поджог. Жильцы соседних квартир на пятом этаже давно конфликт

овали друг с другом. Пожар погасили через несколько часов — общая площадь составила 300 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором видно пожар в отеле «МКМ». Во время возгорания люди просили о помощи из окон.

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