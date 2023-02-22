Число погибших при пожаре в отеле «МКМ» в Москве увеличилось до семи человек. Как стало известно 5-tv.ru, скончалась одна из госпитализированных женщин. На данный момент насчитывается 11 пострадавших.

Пожар в отеле на Международной улице произошел вечером 21 февраля. По информации 5-tv.ru, он вспыхнул на пятом этаже 16-этажного здания. По словам местных жителей, отель «МКМ» занимает первые четыре этажа, а выше — квартиры из бывшего общежития.

Очевидцы считают, что причиной возгорания мог стать поджог. Жильцы соседних квартир на пятом этаже давно конфликт

овали друг с другом. Пожар погасили через несколько часов — общая площадь составила 300 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором видно пожар в отеле «МКМ». Во время возгорания люди просили о помощи из окон.