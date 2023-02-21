Шесть человек погибли и 20 пострадали при пожаре в отеле «МКМ» в Москве

Шесть человек погибли и 20 пострадали в результате пожара в отеле «МКМ» на Международной улице в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, горели шесть квартир и коридор.

В МЧС уточнили, что на данный момент возгорание полностью ликвидирована. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

По информации 5-tv.ru, пожар начался на пятом этаже 16-этажного дома № 15 на Международной улице. По словам местных жителей, отель «МКМ» занимает первые четыре этажа, а выше — квартиры из бывшего общежития.

Очевидцы считают, что причиной возгорания мог стать поджог. Жильцы соседних квартир на пятом этаже давно конфликтовали друг с другом.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором видно пожар в отеле «МКМ». Во время возгорания люди кричали о помощи из окон.