Стивен Спилберг снимет мини-сериал о Наполеоне по сценарию Стэнли Кубрика

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Сам создатель культового «Заводного апельсина» в свое время отказался от проекта по финансовым причинам.

Стивен Спилберг снимет мини-сериал о Наполеоне по сценарию Стэнли Кубрика

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Frederic Kern

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Стивен Спилберг приступил к работе над мини-сериалом о Наполеоне Бонапарте, в основу которого лег сценарий нереализованного фильма Стэнли Кубрика. Об этом режиссер и продюсер сообщил на пресс-конференции в рамках Берлинского кинофестиваля.

«Мы находимся в процессе создания крупного производства сериала из семи серий для американской сети платного телевидения HBO по этому сценарию, написанному в 1961 году», — цитирует Спилберга ТАСС.

Сам Кубрик намеревался снять фильм о Наполеоне после успеха «Космической одиссеи 2001 года». Оскароносный режиссер даже провел масштабное исследование биографии императора, однако по разным, в основном финансовым, причинам проект остался нереализованным.

К слову, по итогам 73-го Берлинского кинофестиваля Спилберг стал обладателем почетного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф. Награждение победителей Берлинале состоится 25 февраля.

Как сообщал 5-tv.ru, в январе создатель «Списка Шиндлера» и серии фильмов об Индиане Джонсе стал обладателем «Золотого глобуса» в номинациях «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая драма» за фильм «Фабельманы».

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