«Это смешно»: Александр Розенбаум про фильм о его жизни

Александр Розенбаум не мечтает о фильме про свою жизнь

Народный артист России Александр Розенбаум не мечтает о байопике про свою жизнь. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Он не понимает артистов, которые сами хотят, чтобы про них сняли кино. Если бы такое предложение поступило самому музыканту, он бы отказался.

«Чем я интереснее Вани Иванова, фрезеровщика? Чем я более нужен обществу? Пусть обо мне снимут что-нибудь лет через 30-40, если я этого заслужу. Снимут — спасибо большое. <…> Если каждый фрезеровщик, агроном или доктор будет стремиться сделать про себя кино, это смешно, правда. Почему мы разрешаем недорослям-артистам думать о таких вещах?» — вопрошал Розенбаум.

Он призвал людей всех профессий, в том числе и коллег по шоу-бизнесу, качественно выполнять свою работу. Певцам, по его мнению, например, нужно научиться петь без фонограммы, а не думать о том, как создать про себя фильм.

При этом если человек заслужит подобного увековечивания в памяти, то про его жизнь снимут кино. Но это решение необходимо отдать на откуп общественности, подчекнул исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Александр Розенбаум относится к современной музыке. Он отметил, что не все, созданное современными авторами, ему близко. Однако композитор понимает, что у каждого направления есть своя аудитория, и он готов это принять.

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