Пожар на складе в Красноярске сняли на видео с высоты птичьего полета
Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до 7000 квадратных метров
Фото, видео: Telegram / ГУ МЧС России по Красноярскому краю; 5-tv.ru
Складские помещения загорелись днем 22 февраля. Сообщений о пострадавших нет.
Площадь пожара на складе в Красноярске увеличилась до семи тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
Возгорание на складских помещениях, расположенных на улице Свердловской, началось днем 22 февраля. Все люди были эвакуированы своевременно и оперативно, информации о пострадавших нет.
Подразделения продолжают работу по недопущению распространения огня. К тушению привлечены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона численностью более 70 специалистов, а также 20 единиц техники.
Начальник главного управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин ранее сообщил, что ликвидации пожара препятствует большая горючая загрузка помещений.
Ранее 5-tv.ru писал, что выжившие рассказали о пожаре в московском отеле «МКМ».
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