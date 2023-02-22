На Кубани возбудили уголовное дело после обнаружения подростка на цепи

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Семья подростка воспитывает еще несколько приемных детей и имеет положительную характеристику.

На Кубани возбудили уголовное дело после обнаружения подростка на цепи

Фото: imago stock&people / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

В Краснодарском крае обнаружили 15-летнего мальчика с инвалидностью с прикрепленной к ноге тяжелой цепью, сообщает пресс-служба регионального СК.

Подростка нашли жители одного из частных домов в станице Тенгинской. Что конкретно с ним случилось и кто посадил его на цепь — пока не ясно. Сам мальчик обвиняет во всем свою приемную мать. По его словам, именно она посадила его на цепь. Однако начальница отдела по вопросам семьи и детства Усть-Лабинского района Ольга Гребенюкова опровергла эту информацию.

Она рассказала изданию «Кубань Информ» о том, что это были всего лишь детские игры. По ее мнению, старший брат подростка (тоже приемный ребенок семьи. — Прим. ред.) решил сыграть в плохого полицейского и надел на родственника цепь, которую они нашли рядом с домом.

«Он ее взял, накинул на ногу, мальчику что-то не понравилось, он убежал с этой цепью», — добавила Гребенюкова.

Известно, что семья подростка воспитывает еще несколько приемных детей и имеет положительную характеристику. Но сотрудники правоохранительных органов все равно заинтересовались данным случаем и решили сделать полную проверку. После нее будет дана оценка действиям органов опеки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Красноярском крае были задержаны родители девочки-подростка, посаженную на цепь.

-12° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
Гороскоп подарков: чем удивить мужчину на 23 февраля по знаку зодиака

Последние новости

0:12
В США озвучили истинную причину поездки президента Байдена в Киев
23:56
«Я очарована!» — актриса Ирина Пегова проговорилась о покорившем ее мужчине
23:42
На Кубани возбудили уголовное дело после обнаружения подростка на цепи
23:27
Полина Гагарина пожаловалась на проблемы со здоровьем: «Зима конкретно достала»
23:13
Важно каждое слово: что обсуждали Путин и Ван И в Кремле
22:58
Монополярная или биполярная? Как отличить два разных типа депрессии

Сейчас читают

Приход к вере и семья с известной актрисой: как живет набожный актер Любимов
Ни дня без дяди Бори: Андрей Соколов не представляет «Ленком» без Бориса Чунаева
Бероев заявил, что Хаматова подставила всю систему благотворительности в России
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023