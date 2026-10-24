«Девушка из Дагестана себе не позволит»: какие табу в кадре у Жасмин

|
Василиса Власова
Василиса Власова 65 0

Певица сделала две оговорки.

Фото, видео: legion-media; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Жасмин назвала свои стоп-темы в кино

Певица Жасмин рассказала, на что она точно не пойдет в кадре. Информацией звезда поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере клипа народного артиста России Филиппа Киркорова «Луиза».

«Ну, наверное, какие-то голые сцены», — так Жасмин ответила на вопрос журналиста о стоп-темах в кино для нее.

Затем певица сделала две оговорки.

«Ну, во-первых, я, честно говоря, и не профессиональная актриса. А если даже профессиональные отказывается, то, как вы понимаете, девушка, которая из Дагестана, точно себе этого не позволит», — объяснила звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда у Жасмин родится второй внук. Семья артистки ждет пополнение в виде мальчика, а звездная бабушка уже подыскивает подходящий подарок.

Напомним, что певице 49 лет, от первого брака с ресторатором Вячеславом Семендуевым у нее есть сын Михаил, родившийся, который год назад подарил Жасмин первого внука. Развод с первым супругом сопровождался скандалом с обвинениями в домашнем насилии.

Во втором браке — с политиком и бизнесменом Иланом Шором — у певицы родились дочь Маргарита (2012) и сын Мирон (2016).

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:10
«У них очень хорошие отношения»: Зеленский недоволен дружбой Путина и Трампа
12:54
Бананы могут исчезнуть с прилавков: ученые ищут замену популярному сорту
12:35
Школьник помог предотвратить нападение на одноклассников в Липецке
12:16
«Дарите цветы, а не санкции»: Аль Бано призвал премьера Италии изменить курс
12:10
«Девушка из Дагестана себе не позволит»: какие табу в кадре у Жасмин
12:00
Почти невидимые кровососы: Онищенко назвал переносчиков вируса Шамонда

Сейчас читают

В моде — «покаянный овощ»: почему в России вновь полюбили этот продукт
«Тебе хотят подарить телефон»: помощница Волочковой втянула Шаляпина в историю с мошенниками
«Любимый мем»: Мисс БРИКС-2026 насмешили вставшие дыбом волосы Киркорова
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео