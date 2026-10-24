«Девушка из Дагестана себе не позволит»: какие табу в кадре у Жасмин

Певица Жасмин назвала свои стоп-темы в кино

Певица Жасмин рассказала, на что она точно не пойдет в кадре. Информацией звезда поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере клипа народного артиста России Филиппа Киркорова «Луиза».

«Ну, наверное, какие-то голые сцены», — так Жасмин ответила на вопрос журналиста о стоп-темах в кино для нее.

Затем певица сделала две оговорки.

«Ну, во-первых, я, честно говоря, и не профессиональная актриса. А если даже профессиональные отказывается, то, как вы понимаете, девушка, которая из Дагестана, точно себе этого не позволит», — объяснила звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда у Жасмин родится второй внук. Семья артистки ждет пополнение в виде мальчика, а звездная бабушка уже подыскивает подходящий подарок.

Напомним, что певице 49 лет, от первого брака с ресторатором Вячеславом Семендуевым у нее есть сын Михаил, родившийся, который год назад подарил Жасмин первого внука. Развод с первым супругом сопровождался скандалом с обвинениями в домашнем насилии.

Во втором браке — с политиком и бизнесменом Иланом Шором — у певицы родились дочь Маргарита (2012) и сын Мирон (2016).

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