Украинцев призывного возраста, желающих выехать через Прибалтийские страны в Россию, принудительно возвращают на родину по запросу Киева, откуда потом мобилизуют в Вооруженные силы страны (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Задержания происходят в Литве, Латвии и Эстонии. Также украинцев принудительно мобилизуют при попытке попасть через Польшу в Белоруссию.

«Власти этих европейских стран по запросу из Киева задерживают на границе и сопровождают в посольства Украины в столицах этих стран, откуда уже их отправляют на Украину, где они подвергаются насильственной мобилизации в ВСУ», — отмечает агентство.

В начале текущего года правительство Украины утвердило новые правила военного учета военнообязанных, призывников и резервистов, согласно которым диппредставительства должны способствовать возвращению военнообязанных и резервистов обратно в страну, в случае проведения мобилизации и в военное время.

Конфликт на Украине начался после госпереворота в 2014 году. Россия с февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса от геноцида мирных граждан со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские разведчики находят позиции украинских военных.