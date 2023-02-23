«История пошла дальше»: зачем Зеленский ведет с Берлускони войну в соцсетях

Между главой Незалежной и бывшим премьером Италии сейчас непростая ситуация. По крайней мере, так видно со стороны, а что на самом деле?

Украина хочет быть ключевой европейской страной, чтобы все с ней считались. В качестве попытки для достижения цели Незалежная может использовать два варианта, одним из которых является критика бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони. Об этом в разговоре с 5-tv.ru рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

«Берлускони в свое время считался другом президента России Владимира Путина», — сказал собеседник.

По его словам, ситуация между президентом Украины Владимиром Зеленским и Берлускони напоминает сюжет басни «Слон и Моська», где собачка лает на огромное и мощное животное. В частности, как отметил Журавлев, итальянский политик не может повлиять на происходящее, поскольку ему запрещено занимать государственные должности.

«Они (Украина — Прим. ред.) хотят активно использовать его (Берлускони — Прим. ред.) в качестве доказательства своей возможности давать оценки всем. Помните, как „ливерная колбаса?“. История „ливерной колбасы“ пошла дальше», — пояснил Журавлев.

Эксперт напомнил о ситуации, когда ныне экс-посол в Германии, а ныне замглавы МИД Украины Андрей Мельник обозвал немецкого канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за то, что тот не поехал в Киев. Речь шла о том, что сначала Зеленский должен был принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, но со стороны киевского режима последовал отказ в этом. Однако, как заметил Журавлев, украинская сторона может при помощи критики активно, а главное, взаимно пиарить Берлускони по-черному.

«Дон Сильвио удивительный пиарщик во всем. Способен на парадоксальные решения, он славится этим в Европе. Причем они могли даже не договариваться», — посчитал Журавлев.

Эксперт резюмировал, что Украина может использовать черный пиар по отношению к Берлускони, чтобы доказать собственное величие. До этого Владимир Зеленский заявлял, что бывший премьер Италии никогда не испытывал тяготы войны. Тот в свою очередь возмутился, подчеркнув, что пережил бомбардировки, будучи ребенком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем Берлускони обвинил Зеленского.