Не угрожал ракетами: о чем говорили Путин и Джонсон перед началом спецоперации

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 117

Песков: Путин не угрожал ракетами Джонсону, а говорил об угрозе со стороны НАТО

Не угрожал ракетами: о чем говорили Путин и Джонсон перед началом спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / Tejas Sandhu; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Если собеседники российского президента понимают его неправильно, то за них стоит беспокоиться.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обманывал, когда говорил о жутких обещаниях, которые ему якобы дал президент России Владимир Путин. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ежедневном телефонном брифинге с журналистами. По словам британского экс-премьера, глава РФ угрожал ему «ракетным ударом».

«Нет, то, что сказал господин Джонсон, — это неправда, точнее, это ложь. И более того, я скажу, это или сознательная ложь, тогда, наверное, вопрос, с какой целью он избрал такой вариант изложения, или это была несознательная и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента», — сказал Песков.

Речь идет о телефонном разговоре Путина и Джонсона незадолго до начала спецоперации на Украине. В документальном фильме, вышедшем на BBC, британский политик отметил, что тогда предупредил российского лидера о введении западных санкций в случае начала военных действий на Украине. На это, по словам Джонсона, Путин стал грозиться ракетным ударом.

Песков отметил, что знает суть и смысл того разговора президента с бывшим британским премьером. По его словам, речи о каких-либо ракетных ударах в нем не заходило. Наоборот, глава государства говорил о безопасности российской стороны.

«Говоря о вызовах для безопасности России, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты», — объяснил представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru публиковал реакцию Кремля на предложение изменить статус СВО на Украине.

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