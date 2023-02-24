В ЕС не согласовали десятый пакет антироссийских санкций из-за разногласий

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 88

Европа обезумела настолько, что уже начинает «грызть» сама себя. К чему все идет?

В ЕС не согласовали десятый пакет антироссийских санкций из-за разногласий

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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Тема:
Спецоперация

Десятый пакет ограничительных мер против РФ не согласовали в Евросоюзе (ЕС) из-за разногласий по передаче данных об активах России и по каучуку, сообщает Reuters.

«Есть несколько нерешенных вопросов, в том числе по каучуку и обязательствам по отчетности», — говорится в публикации.

Источник журналистов выразил уверенность, что дополнительные переговоры помогут быстро достичь соглашения. До этого российский сенатор Сергей Цеков высказывался, что ЕС не может согласовать десятый пакет ограничений из-за того, что часть блока понимает, санкции наносят европейским странам больший урон, нежели России. Кроме того, по словам Цекова, западная политика может привести к разрыву как торговых, так и экономических отношений с Россией.

Несколько дней назад главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сообщал, что в блоке действительно имеются разногласия по десятому пакету антироссийских санкций.

На фоне спецоперации на Украине недружественные государства Запада и ЕС пытаются разрушить экономику России. Однако их действия имеют эффект бумеранга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Запад «выстрелил себе в ногу» с помощью Украины.

Тема:
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