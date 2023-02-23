Американская общественность, включая знаменитостей, уже беснуется от узколобости Белого дома. Но Вашингтону, видимо, плевать.

Украина «заманила» Запад на свою сторону. Как пишет портал URA.RU, Незалежная начала выпрашивать помощь в первый же день боевых столкновений. Сначала речь шла о поставках медикаментов. Позже недружественные к России государства стали накачивать украинских неонацистов военной техникой.

В зарубежных и российских изданиях отмечалось, что поддержку со стороны Запада киевского режима можно назвать новой холодной войной против РФ. В частности, такое заявление делал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Наибольшую помощь боевикам Самостийной оказали Штаты. В марте прошлого года Украине отправили две сотни переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, затем в том же месяце националисты получили противотанковые ракетные комплексы Javelin. В апреле Вашингтон добавил к этому реактивные системы залпового огня HIMARS и M270 MLRS.

США поддержали и другие страны-партнеры Украины. Уже к январю текущего года западная военная поддержка украинским властям составила практически российский оборонный бюджет, а именно, 150 миллиардов долларов.

Также в 2023 году Запад анонсировал передачу на Украину тяжелых танков, она была и так, но не носила массовый характер. После саммита на базе Штатов «Рамштайн» в ФРГ помимо США о танковых передачах заявляли в Великобритании, Германии, Польше, Испании, Франции, Финляндии, Швеции и Марокко.

Среди машин упоминались Abrams, Leopard-1, Leopard-2, Т-72Б, Stridsvagn 122 и Leclerc. Позже боевики Вооруженных сил Украины начали обучаться управлению данной техникой на военных базах Североатлантического альянса.

Вишенкой на торте стали ограничения в отношении России с целью разрушить ее экономику. Так, иностранные государства начали отказываться от российских энергоносителей, отключать банки РФ от международной банковской системы SWIFT, список можно продолжать долго.

Однако в результате антироссийской, русофобской политики Запад и Европа лишь ухудшили жизнь собственных граждан, в то время как спрос на ресурсы России возрос, как и уровень уважения к ней на мировой арене.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие еще санкции на Западе хотят ввести против России.