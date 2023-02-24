Вышел на свободу: «скопинского маньяка» заметили в магазине в Рязанской области

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 53

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов снова оказался на свободе

Вышел на свободу: «скопинского маньяка» заметили в магазине в Рязанской области

Фото: 5-tv.ru

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Сейчас мужчина может спокойно гулять по городу и заходить в магазины в своем родном городе.

Виктор Мохов, более известный как «скопинский маньяк», был замечен на улицах своего родного города. Как передает «Московский комсомолец», местные жители увидели, как он покупал продукты в одном из магазинов, в то время как он должен был находиться в СИЗО.

Это взволновало местных жителей и они решили дойти до его дома, однако там никого не оказалось, а само здание уже больше походило на заброшенное помещение, нежели жилое.

Так, по данным издания, ссылающегося на рязанских силовиков, Мохов был освобожден из-под стражи 23 февраля. Он сменил место жительства, за ним установлен надзор. Также ему запрещено участвовать в культурно-массовых мероприятиях и общаться с журналистами. Гулять и ходить за продуктами — можно.

Статья, по которой Мохова привлекли в прошлом году за укрывательство преступления, имеет небольшую тяжесть — до шести месяцев ареста или до двух лет лишения свободы. Мохов как раз и отсидел полгода. Также завершилось его следствие по делу. Известно, что он содействовал следствию и даже показал место, куда было спрятано тело. Однако суд еще впереди.

В 2004 году Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима за насилие и издевательства над двумя девушками в бункере, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

Мохов вышел из колонии в марте 2021 года. В августе 2022 года в доме Мохова произошла пьяная драка и один из гостей убил другого, «скопинский маньяк» помог тому избавиться от тела. Сначала суд отправил Мохова под домашний арест, но позднее заменил на реальный из-за нарушения условий.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как «скопинскому маньяку» Мохову заменили домашний арест на реальный.

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