Зеленский заявил о подготовке к наступлению на Крым

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Игорь Рязов
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ВСУ отправляют своих боевиков за границу для обучения и последующего захвата российского полуострова, сказал глава киевского режима.

Зеленский заявил о подготовке к наступлению на Крым

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим начал подготовку к наступлению на российский Крым. Об этом он сообщил на пресс-конференции, пишут «Известия».

«Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств», — ответил Зеленский на вопрос о шансах захвата Крыма в 2023 году.

Каких-либо сроков планируемого наступления, глава киевского режима не указал.

О подготовке к захвату Крыма в начале февраля также говорил врио главы МВД Украины Игорь Клименко. Проект по формированию штурмовых бригад получил название «Гвардия наступления». После этого в Госдепартаменте США заявили, что не будут препятствовать Украине наносить удары по военным объектам, расположенным в Крыму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что такая позиция США подтверждает его роль главного провокатора международной напряженности. По его словам, безопасность Крыма надежно обеспечена — как и любого другого российского региона. На самом полуострове любые попытки наступления назвали самоубийственными для ВСУ, потому что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума в 2014 году. За это решение проголосовали более 96% жителей региона. Аналогичные результаты показало и голосование в Севастополе. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался их признавать. На Украине полуостров до сих пор называют собственной оккупированной территорией.

Как сообщал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин ранее назвал Крым и Севастополь следующими целями Запада. Он сказал об этом во время послания к Федеральному собранию 21 февраля.

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