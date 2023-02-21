Путин: Крым и Севастополь — следующие цели Запада
Глава государства подчеркнул, что Киев сейчас уже открыто говорит о таких планах.
Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face
После Донбасса следующей целью Запада являются Крым и Севастополь. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.
«Все делали вид, что ничего не происходит. Я хочу это повторить: это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить», — подчеркнул российский лидер.
Президент отметил, что согласно плану военных мероприятий в Донбассе, его создатели намеревались после этого атаковать Крымский полуостров, а Киев этого сейчас и не скрывает, говоря об этом в открытую.
«Раскрыли то, что мы и так прекрасно знали. Мы защищаем людей, свой родной дом, а цели Запада — безграничная власть», — заявил Владимир Путин.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь. Как заявил Владимир Путин, еще с 2014 года регион сражался, отстаивая право жить на своей земле, а наша страна прилагала все усилия, чтобы решить эту проблему мирными средствами.
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