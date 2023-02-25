Чехова назвала условия, при которых простит измену: «Для мужчин это справление нужды»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 151

Телеведущая Анфиса Чехова заявила о готовности простить измену своему избраннику

Чехова назвала условия, при которых простит измену: «Для мужчин это справление нужды»

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Телеведущая сообщила, что не видит ничего плохого в походе ее избранника налево, если тот выполняет ряд требований.

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что готова простить измену любимому мужчине. Знаменитость не воспринимает поход «налево» как предательство, однако для сохранения отношений мужчина должен соблюдать ряд условий.

«Для многих мужчин измена — справление нужды. Мы можем никогда об этом не узнать, а изменяют они почти все. Не встречала мужчин, которые не изменяют. Считаю так: если мужчина закрывает твои потребности в сексе, в финансах, ласке, нежности, внимании, восхищении, времени, и если при этом он где-то гульнул, ну и хрен с этим. Он дает тебе все, что нужно!» — заявила Анфиса Чехова на YouTube-канале «Первый женский федеральный».

Телеведущая добавила, что не расстроится, если кто-то расскажет ей про неверность возлюбленного. Но только при соблюдении всех приведенных выше условий. Если же они не соблюдаются — реакция будет диаметрально противоположной.

«Если он пишет тебе, мол, не могу, на работе, а сам трахается с другой; говорит, не могу тебе это купить, а сам делает подарки любовнице — на хрен он нужен?! Если я счастлива с мужчиной, но кто-то мне расскажет, что он в бане кого-то… Бог с ним! Мне-то что?!» — пояснила знаменитость.

К слову, Анфиса Чехова была замужем лишь раз. Ее избранником стал актер Гурам Баблишвили. Отношения начались в 2009-м, спустя три года на свет появился общий сын Соломон. В 2017-м пара расписалась, а уже в 2019-м — развелась. После расставания Баблишвили признался — он изменял жене, но та якобы и не догадывалась об этом. Телеведущая причиной расставания назвала отдаление друг от друга — актер много времени проводил в Грузии из-за работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего муж певицы Нюши мог ей изменить.

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