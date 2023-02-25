Может довести даже до галлюцинаций: чем опасна проросшая картошка?

В некоторых случаях даже картофель необходимо не готовить, а срочно выбрасывать.

Картофель с большим количеством проросших ростков опасен для употребления в пищу, предупредила в диалоге с изданием Газета.ру врач-гастроэнтеролог, к. м. н. Евгения Атькова.

Специалист напомнила, что семейство пасленовых, в том числе и картофель, содержит растительный алкалоид соланин. И именно перезревшие клубни картофеля имеют особенность это вещество накапливать.

«Избыток соланина распознается организмом как яд и приводит к различным расстройствам — от диареи и тошноты до нарушений сознания, поэтому употреблять в пищу клубни, содержащие большое количество крупных ростков, не только не полезно, но и опасно», — отметила гастроэнтеролог.

Врач добавила, что крупными считаются те ростки, которые превышают в длину три сантиметра. А вот картофель с маленькими ростками безвреден, но их нужно тщательно срезать.

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