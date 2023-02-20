Врач Кривцова объяснила, кому стоит отказаться от блинчиков на Масленицу

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Полина Долгова
Полина Долгова 36

Поедание блинов может стать причиной различных болезней кишечника и вызвать необходимость хирургического вмешательства.

Врач Кривцова объяснила, кому стоит отказаться от блинчиков на Масленицу

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

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Воздержаться от блинчиков в Масленицу стоит тем, кто болеет диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Употребление этого блюда может повлечь за собой необходимость даже хирургического вмешательства. Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор и кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова рассказала об этом корреспонденту издания URA.RU.

Екатерина Кривцова объяснила, что для людей, у которых есть проблемы желудочно-кишечного тракта, рефлюкс-эзофагит, то есть тем, у кого есть сложности в обработки ферментов пищи, блины могут стать причиной различных болезней кишечника и вызвать необходимость хирургического вмешательства.

«Для того, чтобы говорить о масленице, нужно вспомнить Антона Павловича Чехова с его рассказом о том как человек ел блины на масленицу, а потом умер», — вспоминает Екатерина Кривцова.

Кандидат отметила, что блюда, которые выпекаются из пшеничного дрожжевого теста блинов приводят к обострениям хронических заболеваний, так как это очень высококалорийный продукт, в основе которого лежат углеводы и жиры.

«Конечно же, людям с сахарным диабетом, метаболическим синдромом, ожирением, проблемами тонкой кишки блины будут наносить значимый ущерб и декомпенсировать их хронические заболевания», — объяснила кандидат медицинских наук.

Также влияет качество продуктов, которые используются при приготовление блинчиков. Но для здоровых людей при наличии физических нагрузок эта пища хорошо усваивается и доставляет только радость и удовольствие.

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