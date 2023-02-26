Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины открыть второй фронт в Приднестровье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен — киевский режим не пойдет на обострение ситуации в Приднестровье. Так он прокомментировал новости о том, что Украина готовит провокацию на территории. Согласно данным Минобороны России, Киев намерен переодеть боевиков «Азова»* в форму российских военнослужащих и вторгнуться на территорию. По словам Лукашенко, такой план киевскому режиму не выгоден.

«Запад хотел бы одним ударом решить проблему с РФ и в Приднестровье закрыть эту „серую дыру“, как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо», — заявил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии уверен, если что, российские военные ответят на агрессию так, что «мало не покажется».

Он предположил, что Запад использует ситуацию в Приднестровья для дестабилизации обстановки в регионе.

«Везде надо все расшатывать — это в интересах Запада. Если они откроют там второй фронт — это смерти подобно», — добавил он.

К слову, на территории Приднестровья больше половины жителей составляют русские и украинцы. Они добивались выхода из состава Молдавии еще до распада СССР из-за боязни, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году Приднестровье стала фактически неподконтрольной территорией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем ВСУ хотят вторгнуться в Приднестровье.

* — Организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.