Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины открыть второй фронт в Приднестровье

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23

При этом президент Белоруссии уверен, если что, российские военные ответят на агрессию так, что «мало не покажется».

Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины открыть второй фронт в Приднестровье

Фото: www.globallookpress.com / Robert B. Fishman

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен — киевский режим не пойдет на обострение ситуации в Приднестровье. Так он прокомментировал новости о том, что Украина готовит провокацию на территории. Согласно данным Минобороны России, Киев намерен переодеть боевиков «Азова»* в форму российских военнослужащих и вторгнуться на территорию. По словам Лукашенко, такой план киевскому режиму не выгоден.

«Запад хотел бы одним ударом решить проблему с РФ и в Приднестровье закрыть эту „серую дыру“, как они говорят, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо», — заявил Лукашенко.

При этом президент Белоруссии уверен, если что, российские военные ответят на агрессию так, что «мало не покажется».

Он предположил, что Запад использует ситуацию в Приднестровья для дестабилизации обстановки в регионе.

«Везде надо все расшатывать — это в интересах Запада. Если они откроют там второй фронт — это смерти подобно», — добавил он.

К слову, на территории Приднестровья больше половины жителей составляют русские и украинцы. Они добивались выхода из состава Молдавии еще до распада СССР из-за боязни, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году Приднестровье стала фактически неподконтрольной территорией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем ВСУ хотят вторгнуться в Приднестровье.

* — Организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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