Военный эксперт объяснил цель вторжения ВСУ в Приднестровье: «Все разворовывается»

Националисты планируют открыть новый фронт из-за отчаяния. Но и там они не добьются успеха, считают специалисты.

Киевский режим планирует вторжение в Приднестровскую Молдавскую Республику с целью захвата хранящихся там советских снарядов и боеприпасов. Об этом в комментарии 5-tv.ru сообщил военный эксперт Игорь Никулин.

Снарядный голод

На днях в Пентагоне заявили, что США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму в два миллиарда долларов. В него войдут боеприпасы для систем HIMARS и артиллерии, а также беспилотники. Однако, считает военный эксперт, этого все равно недостаточно.

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«Да, поставки, наверное, будут. Но до фронта у них (украинцев — Прим. ред.) мало что доходит — все разворовывается по пути. Поэтому сейчас они и нацелились на Приднестровье. Потому что думают, что там большие запасы боеприпасов советского образца. А именно в них сейчас ВСУ нуждаются», — отметил Игорь Никулин.

Потребность ВСУ в снарядах именно советского образца объясняется наличием у них большого количества именно советских артиллерийских орудий. Прежде националисты пытались найти боеприпасы в бывших странах восточного блока. Однако все эти запасы уже закончились, отметил военный эксперт.

«Поэтому сейчас они надеются, что им удастся быстро захватить Приднестровье и заполучить снаряды в свои руки. Но я в этом очень сильно сомневаюсь. За год, я думаю, наши там успели подготовиться. В крайнем случае эти запасы будут просто уничтожены», — подытожил собеседник 5-tv.ru.

Сколько снарядов хранится в Приднестровье

Военный обозреватель Игорь Литовкин рассказал BFM.ru, что на складах в Приднестровской Молдавской Республике находится 20 тысяч снарядов для тяжелых калибров. Речь идет о боеприпасах для систем «Смерч», «Ураган» и «Град», а также о снарядах для танков и гаубиц — калибра 125, 122 и 152 миллиметра соответственно.

«Это лакомый кусок для украинской армии, но и для молдавской армии тоже лакомый кусок, поэтому и та и другая сторона хотят владеть этими складами. Понятно, что их нападение на Приднестровье заставит Россию применить соответствующие вооружения, соответствующий воинский контингент», — отметил эксперт, напомнив, что склады в Приднестровье находятся под охраной российской армии.

Справка

О подготовке ВСУ к вооруженной провокации против Приднестровья ранее сообщили в Минобороны РФ. Отмечалось, что сейчас идет развертывание украинской артиллерии на огневых позициях, над территорией республики все чаще замечают беспилотники.

Ожидается, что в рамках провокации националисты переоденутся в форму российских военнослужащих, тем самым инсценировав якобы наступление войск РФ с территории Приднестровья. Это и станет предлогом для вторжения туда ВСУ.

Приднестровская Молдавская Республика стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией с 1992 года. Причем она добивалась выхода из состава Молдавии еще до распада СССР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что произойдет, если ВСУ вторгнутся в Приднестровье. Об этом рассказал военный эксперт Игорь Никулин.