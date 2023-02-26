Почему круассаны нельзя есть на завтрак — мнение диетолога

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Диетолог Копытько посоветовала отказаться от круассанов на завтрак

Почему круассаны нельзя есть на завтрак — мнение диетолога

Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

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Вся беда популярнейшего французского блюда на завтрак заключается в муке, из которой делают выпечку.

Если телом вы живете в России, а душой во Франции, предпочитая на завтрак круассан с кофе, то лучше во всех смыслах вернуться на родину. Такой рекомендацией поделилась врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько.

По словам специалиста, есть на завтрак круассан с кофе неправильно с точки зрения современной диетологии.

«Круассан является несбалансированным, высокоуглеводным и высококалорийным продуктом. Если его съесть, то в организме будет запущен процесс накопления жира», — цитирует радио Sputnik слова Копытько.

Все дело в ингредиенте, который используют для приготовления блюда — в муке высшего сорта. Врач отмечает, что там есть калории, углеводы и насыщенные жиры, а белка, витаминов, минералов и пищевых волокон практически нет.

«Лучше заменить классический круассан хлебом или хлебобулочными изделиями из муки более грубого помола. Там будет больше полезных составляющих», — подытожила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что завтрак имеет большое значение в борьбе с лишним весом. Есть один идеально подходящий для утреннего приема пищи продукт, который способствует сжиганию жира.

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