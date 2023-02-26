Глава ЦРУ раскрыл подробности встречи с главой СВР Нарышкиным

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 235

Американский политик почувствовал в словах собеседника уверенность в победе российской стороны.

Глава ЦРУ раскрыл подробности встречи с главой СВР Нарышкиным

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Глава Центрального разведывательного управления в администрации президента США Ульям Бернс рассказал, как проходила его встреча с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Воспоминаниями о прошлогодних переговорах он поделился с телеканалом CBS News.

Бернс отметил, что встреча с главой российской службы была несколько «удручающей». Американский дипломат добавил, что, как ему показалось, Нарышкин был «дерзким» по отношению к нему. Глава ЦРУ предположил, что поведение русского коллеги было связано с безоговорочной уверенностью в победе РФ в ходе СВО, в которую, подчеркнул он, верит лидер государства Владимир Путин.

Ранее глава внешней разведки России подтвердил информацию о встрече с Бернсом. Основными направлениями их переговоров были тема ядерной безопасности и обсуждения вокруг ситуаций на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что состоявшиеся в Анкаре российско-американские переговоры были инициативой США.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле не отрицают возможность новой встречи Нарышкина и Бернса.

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