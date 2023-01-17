Песков оценил необходимость встречи Нарышкина и главы ЦРУ
Главы СВР и ЦРУ продолжают вести диалог.
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
В Кремле сообщили о подробностях диалога директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бернса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что новая встреча Нарышкина и Бернса не исключена, однако точной дать пока что нет.
«Исключить ее (встречу — Прим. ред), действительно, нельзя и, разумеется, в таком диалоге есть польза. Но о точных датах мне неизвестно», — поделился Песков.
Также пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что переадресует СВР РФ вопрос об обсуждении украинского кризиса с европейскими коллегами.
Ранее глава внешней разведки России подтвердил информацию о встрече с Бернсом. Основными направлениями их переговоров были тема ядерной безопасности и обсуждения вокруг ситуаций на Украине.
5-tv.ru писал, что российско-американские переговоры были инициативой США. Прошли они в Анкаре.
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