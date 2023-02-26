Число авто, попавших в ДТП на трассе М-11, возросло до 41

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 129

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте. Среди пострадавших от ЧП есть дети.

Фото, видео: ВКонтакте / Отдел ГИБДД «Новгородский»; МЧС России по Новгородской области; 5-tv.ru

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Гигантская пробка образовалась рядом с местом ДТП в Новгородской области, на участке трассы М-11, ведущем на Москву. Согласно официальным данным, число пострадавших авто уже достигло 41. Об этом сообщил официальный представитель МЧС России по региону Дмитрий Карпочев.

«Сотрудниками МЧС вместе с дорожными службами ликвидируется авария с битумовозом. Также сотрудниками МЧС России проводится развертывание пункта обогрева, в котором все участники ДТП <…> смогут погреться, попить чай и отдохнуть», — подчеркивалось в заявлении.

Уже известно, что в результате аварии пострадали 14 человек. Пятеро были экстренно госпитализированы с различными травмами, среди них — четверо подростков. Еще один человек погиб.

Предварительно, причиной аварии считают сложные погодные условия. По факту случившегося следственные органы инициировали проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иномарку с людьми разорвало после жесткого ДТП в Приморье.

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