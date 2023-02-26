Врачи рассказали о состоянии детей, попавших в массовое ДТП на трассе М-11

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21

В массовом ДТП на трассе М-11 пострадали дети

Врачи рассказали о состоянии детей, попавших в массовое ДТП на трассе М-11

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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Число машин, пострадавших в аварии, уже достигло 41.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что состояние четверых детей, госпитализированных после массового ДТП, оценивается как удовлетворительное. Информацией он поделился с подписчиками в своем Telegram-канале.

«По данным Минздрава Новгородской области, четверо детей госпитализированы в детскую областную больницу, состояние удовлетворительное», — написал Никитин.

Губернатор региона также рассказал о состоянии взрослых, которые стали участниками аварии. По его словам, в медицинское учреждение с сотрясением головного мозга была госпитализирована женщина, все остальные пострадавшие от госпитализации отказались. Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали по меньшей мере 14 человек.

Андрей Никитин отметил, что на месте происшествия были развернуты два пункта обогрева: МЧС организовало палатку, в которой могут расположиться до 20 человек, также администрация Окуловского района выделила автобус.

Массовое ДТП на трассе М-11 случилось днем 26 февраля. В аварии пострадал 41 автомобиль, в районе образовалась огромная пробка. В результате происшествия погибла женщина. Автодор сообщил, что в настоящий момент на трассе открыто движение для автомобилистов, которые следуют из Москвы.

Предварительного, причиной случившегося названы погодные условия. На месте продолжают работу следователи, им предстоит дать правовую оценку действиям лиц, которые не выполнили обязанности по очистке скоростной магистрали от снега.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мордовии авто с женщиной и четырьмя детьми залетело под фуру.

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