Тело неизвестного мужчины выловили из Москвы-реки у Храма Христа Спасителя

Из Москвы-реки в районе Храма Христа Спасителя выловили труп неизвестного мужчины. Как удалось выяснить 5-tv.ru, человеческое тело доставили на причал театра Эстрады, а в последствии передали полицейским.

Точные обстоятельства произошедшего с покойным пока не известны. Однако судя по внешнему виду тела, оно провело в воде огромное количество времени, полагают стражи порядка. Самое главное тому доказательство — ил, который буквально окутал останки.

В момент, когда труп выловили, он находился в одежде. Личность покойного пока устанавливается. На месте ЧП продолжают работать криминалисты и следователи.

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