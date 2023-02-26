Тело неизвестного мужчины выловили из Москвы-реки у Храма Христа Спасителя

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 13

По версии правоохранителей, останки человека уже давно находились в воде — успели покрыться илом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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Из Москвы-реки в районе Храма Христа Спасителя выловили труп неизвестного мужчины. Как удалось выяснить 5-tv.ru, человеческое тело доставили на причал театра Эстрады, а в последствии передали полицейским.

Точные обстоятельства произошедшего с покойным пока не известны. Однако судя по внешнему виду тела, оно провело в воде огромное количество времени, полагают стражи порядка. Самое главное тому доказательство — ил, который буквально окутал останки.

В момент, когда труп выловили, он находился в одежде. Личность покойного пока устанавливается. На месте ЧП продолжают работать криминалисты и следователи. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье семейное застолье закончилось братоубийством, а в Петербурге раскрыли громкое дело о пропаже девушки 10-летней давности.

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