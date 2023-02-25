В Подмосковье семейное застолье закончилось братоубийством

В Подмосковье произошла трагедия. В пьяной драке мужчина зарезал собственного брата, сообщил 5-tv.ru осведомленный источник.

По предварительной версии, братья распивали алкоголь, сидя на кухне. В какой-то момент между ними разгорелся ожесточенный спор, после которого младший брат схватился за нож и нанес смертельный удар родственнику.

В момент трагедии алкогольное опьянение сошло и убийца вызвал скорую помощь. Медики приехали, когда раненный был еще жив, но, к сожалению, не успели его спасти. Труп 24-летнего мужчины отправили в морг для установления причины смерти.

Квартира, в которой произошло преступление, принадлежит отцу братьев, который находился в жилище, но в другой комнате и не видел момента братоубийства.

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Следственно-оперативная группа изъяла два следа рук и кухонный нож. По факту преступления следователем возбуждено уголовное дело.

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