«Мы с тобой разводимся»: Королева завела разговор с Тарзаном о расставании

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 54

Певица Наташа Королева разговаривает с Тарзаном о разводе

«Мы с тобой разводимся»: Королева завела разговор с Тарзаном о расставании

Фото: www.globallookpress.com / Vasilii Smirnov

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Артистка решилась на публичное откровение. Она, наконец, объяснила, что именно происходит в ее браке со стриптизером Сергеем Глушко.

Певица Наташа Королева вновь заговорила о расставании с танцором Тарзаном (настоящее имя Сергей Глушко — Прим. ред.). При этом перед тем, как объяснить истинное положение дел в семье публике, она обсудила тему с супругом.

Поводом для такой неприятной темы стали слухи, которые то и дело возникают. И не на пустом месте. Тарзана неоднократно ловили на измене жене. В те моменты Королева выбирала позицию молчания, ухода в тень. Кроме того, новогодние каникулы артистка предпочла провести вдали от супруга рядом с мамой. А вишенкой на торте стало заявление балерины Анастасии Волочковой о том, что пара не живет вместе с весны прошлого года.

«Муж у меня на гастролях в туре со спектаклями был. Я ему звоню, говорю, что, Серега, мы опять с тобой разводимся. Может, ты опять там шалишь? Давай, закругляйся с этим делом, а то Настя тут рассказывает», — высмеяла ситуацию Королева в эфире одной из программ на федеральном канале.

Знаменитость по-прежнему утверждает, что в ее семье гармония, идиллия и взаимопонимание. Ни о каком разводе речи и быть не может.

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