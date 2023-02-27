В Берлине отвергли обвинения в недостаточной помощи Киеву

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Focus: Шольц раскритиковал Зеленского за жалобы на нехватку военной помощи от ФРГ

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Sven Eckelkamp; 5-tv.ru

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Ассоциация Бундесвера жалуется на исчерпание запасов немецкой армии.

Жалобы Владимира Зеленского на нехватку западной помощи дошли до Берлина. Вернее, там их слышали уже не раз, но теперь отреагировал канцлер Германии.

Олаф Шольц назвал обвинения в недостаточной поддержке Киева смешными и попросил не издеваться над масштабами немецкого участия. Германия, по его словам, делает даже больше, чем другие страны. Слова Шольца приводит издание Focus.

И вот на этом фоне в Союзе военнослужащих Бундесвера пожаловались на исчерпание запасов уже самой немецкой армии. Из-за помощи Украине немцам не хватает артиллерии, экипировки и в целом денег на модернизацию своих войск.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько людей собрало антивоенное выступление у базы Рамштайн в ФРГ.

 

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В Берлине отвергли обвинения в недостаточной помощи Киеву

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