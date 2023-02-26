«Ami go home»: антивоенное выступление у базы Рамштайн собрало тысячи людей

Собравшиеся у базы ВВС США в федеральной земле Рейнланд-Пфальц требовали мирных переговоров по вопросу разрешения конфликта на Украине.

Свыше двух с половиной тысяч человек — по информации полиции — собрались на митинг с требованием закрыть авиабазу США Рамштайн в Германии.

Собравшиеся держали плакаты с требованиями закрыть американскую базу и надписями «Ami go home (американец, отправляйся домой. — Прим. ред.)». Это заявление стало главным девизом митинга. Протестующие требовали мирного диалога по вопросу конфликта на Украине. Часть собравшихся несла флаги России и Донецкой Народной Республики.

Авиабаза Рамштайн, расположенная на севере ФРГ, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц— это самый большой в Германии опорный пункт американских ВВС за пределами США и их штаб-квартира в Европе (United States Air Forces in Europe, USAFE), одна из баз НАТО.

На объекте находятся порядка 15 тысяч американских солдат и офицеров и работают приблизительно 30 тысяч гражданских лиц. Рамштайн — одна из двух баз на территории ФРГ, на которых, предположительно, хранятся ядерные боеголовки.

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