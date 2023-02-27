«Китайский поцелуй»: в Поднебесной придумали, как выражать любовь на расстоянии

Специальная приставка и пара гаджетов сделают удаленный формат отношений реальным.

«Китайский поцелуй» запатентовали ученые из Поднебесной. Речь об удивительном устройстве, позволяющем любить на расстоянии.

Для этого нужно расцеловать силиконовые губы на специальной приставке. Система запомнит уникальные характеристики именно ваших губ — от степени нажатия до температуры, и через Интернет отправит копию поцелуя партнеру, купившему такой же гаджет.

Устройство запатентовали, но есть большие подозрения, что изобретатели вдохновились сериалом «Теория Большого взрыва».

Ранее 5-tv.ru писал, как искусственный интеллект будет бороться с запрещенным контентом в сети.