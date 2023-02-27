Лавров: план Запада по расчленению России с треском провалился

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 59

Глава МИД РФ Лавров: план Запада по изоляции и расчленению России сорвался

Лавров: план Запада по расчленению России с треском провалился

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Российская сторона развивает все более тесные и результативные связи с мировым большинством.

Москва сорвала планы «коллективного Запада» по изоляции России. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе совещания с главами территориальных органов МИД.

«Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества», — заявил главный дипломат страны.

По словам Лаврова, российская сторона обеспечивает все более тесные и эффективные связи с мировым большинством. В том числе за последние два года заметно выросло число государств, которые стремятся присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. На данный момент таких насчитывается около двадцати.

В том числе глава МИД РФ заявил, что Россия не будет ни на кого полагаться в создании внешних условий развития. Еще пару лет назад «те самые внешние условия», необходимые для движения вперед — определялись западным меньшинством, неким «золотым миллиардом». Он продвигает внешнеполитические инициативы с одной целью — заставить весь мир жить по правилам, удобным только ему.

«Поэтому мы не будем больше полагаться на кого-то, когда идет речь о создании нужных нам внешних условий развития», — объяснил Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад достиг точки невозврата в превращении Украины в антироссийский плацдарм.

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