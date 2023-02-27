Непростые маневры: как проходят военно-морские учения РФ, ЮАР и Китая у берегов Африки

Служащим приходится проявлять удивительную ловкость, смекалку и хитрость, чтобы обойти предполагаемого противника.

У южных берегов Африки сегодня завершаются совместные военно-морские учения России, ЮАР и Китая. Экипажи кораблей трех стран отражают воздушные атаки условного противника, освобождают суда от потенциальных захватчиков, проводят тактическое маневрирование. Основные эпизоды отрабатываются тщательно — сначала на карте, потом на воде.

От российской стороны в учениях задействован отряд кораблей Северного флота. Это Фрегат «Адмирал Горшков» — носитель гиперзвуковых ракет «Циркон», аналогов которым в мире нет, а также средний танкер «Кама». Экипажи трех стран обмениваются опытом и отрабатывают взаимодействие, в том числе, по борьбе с террористами и пиратами.

«Цель уничтожена, поражена. личный состав отработал все свои действия на пять баллов. Корабль достойно показал себя на фоне остальных кораблей», — отметил командир артиллерийской батареи, капитан-лейтенант Роман Козлов.

Также он добавил, что благодаря помощи переводчиков как с одной, так и с другой стороны, военные буквально дословно понимали друг друга.