Разъяренные носороги чуть не убили туристов во время сафари

Эфирная новость 20

Животные выскочили из кустов и опрокинули машину с людьми в кювет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / GTW; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сафари становится все более опасным развлечением. Шестеро туристов получили травмы на востоке Индии, после того как на их прогулочный автомобиль напали носороги.

Разъяренные животные выскочили из кустов, догнали и легко опрокинули машину в кювет. Участники фотосессии с представителями поистине дикой фауны запаниковали, оказавшись в ловушке.

К счастью для людей, носороги быстро ушли. Теперь администрация штата Западная Бенгалия раздумывает, не запретить ли прогулки по дикой природе на открытых автомобилях, пока посетителям не предоставят дополнительные средства защиты

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
75.43
0.72 79.62
0.05
🧙‍♀ Гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

21:46
Жители Канады устроили массовые акции протеста из-за Украины и НАТО
21:34
Разъяренные носороги чуть не убили туристов во время сафари
21:23
От медицины до поддержки семей участников СВО: Путин обсудил с Лимаренко развитие Сахалина
21:11
Более 100 снарядов, спрятанных в тайнике ВСУ, уничтожили в Запорожской области
21:04
Высохшие кости 18 человек обнаружили на берегу Каспийского моря
20:51
На Украине сообщили о сосредоточении ВСУ на границе с Приднестровьем

Сейчас читают

Полковник Литовкин раскрыл первый сигнал, предвещающий скорое завершение СВО
"Потеряли себя и Родину": уверенная в победе России Борзова припечатала уехавших звезд
Путин назвал самое главное условие для победы России
Врачи сообщили об улучшении показателей Романа Костомарова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица
Что запрещено по закону делать и сажать на даче — видео