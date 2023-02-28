Владимир Путин пообщался с губернатором Сахалина

Валерий Лимаренко рассказал о медпомощи в удаленных районах.

Развитие медицины на Дальнем Востоке стало одной из тем сегодняшнего разговора Владимира Путина с губернатором Сахалинской области.

Валерий Лимаренко по видеосвязи доложил президенту, что выявлять заболевания на ранней стадии стало проще, благодаря — цитирую — «нехитрым и недорогим методам».

«Знаете, удивительная история: мы сначала взяли на контроль использование всего оборудования так называемого тяжелого — КТ, МРТ и прочее — и увидели, что оно не загружено даже в той ситуации, когда возникает дефицит этой услуги. Мы это время сейчас распределили правильно, сгруппировали это оборудование, у нас появилось 15 диагностических центров», — сказал Лимаренко.

«Очень хорошо, что у вас получается эта программа ускоренной и углубленной диспансеризации, в том числе с применением автомобилей для удаленных регионов. Но, конечно, после этого нужно понимать — дальше что, следующий шаг. Следующий шаг не менее важный, чем диспансеризация. Диспансеризация выявляет проблему, но потом ее надо решать. Одна из этих проблем — это высокий уровень онкологических заболеваний на острове. Вы знаете об этом», — сказал Путин.

«Знаю, конечно, да», — ответил Лимаренко.

«Мы, по-моему, и раньше об этом говорили. Поэтому просто обращаю Ваше внимание на это. Это высокий уровень, выше, чем в среднем по стране на 30 с лишним процентов, поэтому надо подумать, как эту проблему закрывать, решать, имея в виду, что у нас большая программа. И вот здесь рекомендовал бы вам вписаться в эти федеральные программы по борьбе с онкозаболеваниями», — сказал Путин.

Также Лимаренко рассказал о помощи семьям участников специальной военной операции. Помимо предусмотренного законом социального пакета, региональные власти добавили свою единовременную выплату в 300 тысяч рублей.