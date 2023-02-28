Пожар на Кубани: в районе города Темрюк вспыхнула сухая растительность

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Пожар в Темрюке тушили пять бригад

Фото, видео: Игорь Онучин / ТАСС; 5-tv.ru

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Небо в районе бедствия окрасилось в алый цвет.

Крупный пожар в Краснодарском крае. Огонь охватил камыши и сухую траву на берегу залива близ города Темрюк. Окрестности заволокло густыми клубами дыма, а небо в районе бедствия окрасилось в алый цвет. Вся последняя информация у Вероники Котьковой.

Огромное пламя по камышам стремительно подбирается к городу. Жители Темрюка сначала наблюдали ночное зарево, а следом уже были готовы бежать из своих домов. К полыхающему полю выехали сразу пять бригад.

На борьбу с огнем ушло несколько часов — и вот только сейчас пожарным удалось полностью взять ситуацию под контроль. Предварительная причина возгорания — поджог. И не только здесь. В разных районах края практические одновременно вспыхнули сразу 10 пожаров, и похоже все они были рукотворными.

И загорался камыш в самых сложных для тушения местах — самый большой очаг оказался по соседству с заправочной станцией.

Пострадавших нет. Причины возгораний выявит следствие. Но пожарные до сих находятся в режиме повышенной готовности.

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Пожар на Кубани: в районе города Темрюк вспыхнула сухая растительность

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