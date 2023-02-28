Музей ангелов и кинотеатр: как оживают подкупольные пространства в России

Обновления и нововведения всегда производятся после консультации с архитекторами, чтобы не повредить памятники зодчества.

В Петербурге готовится к открытию уникальный музей. Его экспозиция будет расположена прямо под сводами православного храма. Прежде подобные пространства практически не использовали, но современные технологии позволили расширить возможности церковных помещений. Корреспондент «Известий» Василий Михеев изучил архитектурную практику и узнал как к таким экспериментам относится духовенство.

Эти скульптуры — ангелы, которым посвятят музей под сводами Смольного собора — к небу поближе, говорит настоятель. Пространство на чердаке раньше использовали под хозяйственные нужды, и посторонних сюда не пускали. Но именно на высоте в полсотни метров решили поселить два десятка мраморных небожителей — хранителей града Петра.

«Первое — показать Растрелли, второе — показать средовую скульптуру ангелов, которые охраняют город Санкт-Петербург, которых близко никто никогда не видел», — отметил архитектор Савелий Архипенко.

Растрелли — гений арок, говорят архитекторы, даже техническое пространство спроектировал так, что оно гармонично сочетается с внешним обликом собора.

Основным принципом, который выбрали для себя архитекторы, работая над концепцией будущего музея, стал принцип невмешательства. Историческая кладка, уникальные элементы конструкции должны остаться неизменными, их только почистят, сверху очень аккуратно установят подсветку и мультимедиа, даже не делая новых дырок в стенах. И вот в таком, несколько застывшем виде все это должно предстать перед посетителем.

Экран опускается — кинотеатр, экран поднимается — концертный зал. Мощная акустика, удобные кресла. Под куполом храма Георгия Победоносца в Перми Отец Игорь оборудовал причтовый дом — что-то вроде ДК, только для прихожан: без дискотек и ярмарок, но с духовным воспитанием.

«Фильмы о православной вере и художественные фильмы бывают. Ну, такие, серьезные, не развлекаловка конечно. Бывают детские фильмы, то есть дети собираются здесь у нас. И детские концерты и даже мультфильмы показывают, Такие знаете, добрые, советские», — делится настоятель храма Георгия Победоносца в Перми протоирей Игорь Ануфриев.

Иван Орлов — сын настоятеля Благовещенского собора в Боровске, под Калугой знает здание до пяди. Водит экскурсии на колокольню — туда, где силами прихожан, была собрана уникальная экспозиция. Условно ее можно назвать музеем утраченных церквей области.

«Сюда приносили, можно сказать, части храмов из других храмов. Там, например, часть бревна из деревянного на Высоком, часть подзора, решетки-цепи. Стали приносить местные люди свои такие находки», — отметил настоятель Благовещенского собора в городе Борск Калужской области протоиерей Дмитрий Орлов.

Находки эти часто — наследие советского периода. Расхожий образ церкви, с куполами без крестов и немыми звонницами, внутри которой хранят картошку. Впрочем, например в Ленинграде культовому зданию нашли неожиданное применение — разместив под куполом храма гигантский тренажер для курсантов-подводников.

Современные строительные технологии позволяют использовать пространства под сводами, которые всегда считались необитаемыми. Но осваивать их будут предельно аккуратно и уважительно.

«Если попечители прогрессивны и понимают, что основная жизнь церкви после службы — это именно ее просветительская деятельность, надо делать все: надо делать и спортивные площадки, надо делать и залы современные, мультимедийные», — уверен заслуженный архитектор России, церковный архитектор Андрей Анисимов

В Смольном соборе пошли ее дальше. На очереди экспозиция, посвященная становлению православия, и небольшой концертный зал для светских, но конечно духовных концертов. Все это уже в подвале и чуть раньше, чем музей ангелов на чердаке. Посетителей ждут уже в этом году.