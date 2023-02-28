«Просто ужасны»: Дарья Пынзарь с горечью заявила о разъезде с мужем

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Дарья Пынзарь собирается разъехаться со своим супругом Сергеем

Фото, видео: Instagram* / darya_pinzar86

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Знаменитая красавица понимает, что будет болезненно переживать сложившиеся обстоятельства.

Одна из самых известных участниц проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь поделилась большой болью с поклонниками. Вероятно, красавице придется расстаться с мужем Сергеем, которого блондинка встретила на телестройке. Правда, разлука будет лишь временной, однако бедная телеведущая уже не находит себе места. Как жить без любимого?

«Нет особо настроения, потому что спустя год нам с Сергеем снова придется пожить отдельно. Я не знаю, справлюсь ли я, потому что мы все очень семейные и долгие разлуки для нас просто ужасны», — обратилась Дарья к фанатам в личном блоге.

Разъехаться на неопределенное время семье Пынзарь придется из-за неотложных дел Сергея. Вероятно, его жене с детьми придется уезжать в Турцию, а глава семейства останется на месте по неопределенным обстоятельствам. Даша надеется, что супруг поедет вместе с ней, но пока остается в неопределенности.

Стоит отметить, что Сергей и Дарья — одна из самых крепких пар шоу-бизнеса. Возлюбленные вместе уже почти 12 лет и воспитывают двух замечательных сыновей — Артема и Давида. Однако на этом знаменитости не собираются останавливаться. Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-участница «Дома-2» заявила о готовности взять ребенка из детдома.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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