Переломы и сплошные отеки: врачи борются за жизнь девочки, пострадавшей в ДТП на трассе М-11

Подросток вылетела через лобовое стекло в момент аварии и несколько часов пролежала в снегу.

Петербургские врачи борются за жизнь 15-летней девочки, серьезно пострадавшей во время массовой аварии на трассе М-11 «Нева». Школьница находилась в том самом кроссовере, который оказался практически целиком смят фурой в первые минуты ДТП.

Девочка не была пристегнута, поэтому в момент столкновения вылетела через лобовое стекло и два часа пролежала на снегу. Ее мать погибла. Сначала подростка отправили в больницу в Тверской области. Но этой ночью вертолетом доставили в Петербург.

Пострадавшая в крайне тяжелом состоянии. У нее отек легких, мозга, многочисленные переломы. Врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Авария произошла в минувшее воскресенье. На федеральной трассе Москва — Петербург стокнулись больше 40 машин. Один человек погиб и 14 пострадали. Долгое время движение по дороге было блокировано. Трасса «Нева» — платная, поэтому всем, кто застрял в многочасовой пробке, в «Автодоре» пообещали скидку на следующие поездки.